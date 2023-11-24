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Финляндия собирается конфисковать «Хартвалл Арену», принадлежащую Ротенбергу и Тимченко

Финны готовы конфисковать принадлежащую Ротенбергу и Тимченко «Хартвалл Арену»

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Tomi Hnninen/Newspix24/Global Look Press

Правительство Финляндии конфискует хоккейный стадионе «Хартвалл Арена», который принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, если те не согласятся добровольно продать спортивный объект. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на источника МИД Финляндии.

«Мы не будем долго с этим возиться. В интересах всех вернуть арену в эксплуатацию — так или иначе», — заявили в МИД.

Стадион закрыт момента начала СВО на территории Украины. Вероятно, что экспроприация арены состоится в январе или феврале грядущего года. Государство имеет право выкупить недвижимость, если сочтет это необходимым во имя общих интересов. Решение будет принимать парламент, а вердикт будет предполагать возможность апелляции.

Отметим, что Роман Ротенберг является главным тренером петербургского СКА.

Ранее «Хартвалл Арена» являлась домашним стадионом «Йокерита». Клуб из Хельсинки и «Динамо» Рига покинули Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов их соперник, московский «Спартак», вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне они заняли второе место в дивизионе Боброва.

Ранее Ротенберг заявил, что его команда берет пример у «Зенита».

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