«Спартак» призвали не жаловаться на Медведева

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в комментарии Legalbet заявил, что московскому «Спартаку» не нужно подавать жалобу на слова председателя совета директоров петербургского СКА Александра Медведева.

23 ноября СКА победил «Спартак» (3:2) в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После игры главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак и Александр Медведев пришли в раздевалку петербургской команды. На видео попал момент, как Медведев кричит: «Рыбный день, страна без мяса».

«Считаю, что такие высказывания недопустимы. Это оскорбительно для «Спартака». Непозволительно для руководителя такого масштаба, как Медведев, вести так неподобающе.

«Спартаку» никаких жалоб подавать не нужно. Пусть лучше общественность оценит и осудит поступок господина Медведева. А «Спартаку» зачем жаловаться? Нужно просто пройти, как будто ничего и не было», — заявил Майоров.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает первое место, набрав 49 очков. СКА располагается на пятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде с магнитогорским «Металлургом». Подопечные Романа Ротенберга встретятся на своем льду с нижегородским «Торпедо».

Ранее в КХЛ раскритиковали слова Медведева.