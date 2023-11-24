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Батыршина о словах Винер про залы в США: ничего особенного в них нет

Гимнастка Батыршина назвала обычными гимнастические залы в США

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@yana__batyrshina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая назвала гимнастические залы в США «овощной базой». В беседе с «Газетой.Ru» Батыршина назвала фантастической арену, на которой она выступала на Олимпиаде в Атланте, заметив, однако, что в этом зале проходили соревнования по разным видам спорта.

«Я выступала на Олимпийских играх в Америке, в Атланте. Понятно, это был фантастический зал. По моим воспоминаниям, это была замечательная арена — но не для художественной гимнастики, а для различных спортивных событий. Остальные залы, в которых мы там тренировались, были обычными залами, ничего особенного. Но, конечно, специализированных центров художественной гимнастики очень мало в мире, раз-два — и обчелся», — сказала Батыршина.

В ноябре Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии, согласно которым будет проводиться допуск российских спортсменов на международные старты с 1 января 2024 года.
Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее Винер назвала ожидаемым желание МОК запретить странам участие в Играх дружбы.

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