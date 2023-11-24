В РФС объяснили важность включения матча России и Кубы в Книгу рекордов

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о включении товарищеского матча российской сборной против Кубы в Книгу рекордов России из-за количества игроков, забивших в этой игре. Он заявил «Газете.Ru», что однозначно оценивать это достижение сложно, однако, по его мнению, этот рекорд важен и для болельщиков, и для самих футболистов.

«Зависит от того, с какой стороны это оценивать, можно разную оценку этому давать. Безусловно, необходимо учитывать то время, в которое мы живем. Поэтому говорить только с позиции соотношения сил между двумя командами в этих условиях не приходится. Надо учитывать все преходящие моменты.

Если, например, говорить о внесении в Книгу рекордов России, то главное в этом достижении — отношение любителей футбола, болельщиков, которые пришли на стадион, пели российский гимн, размахивали национальными флагами. Трибуны были заполнены прилично для такой игры.

Игра — это ведь не только спортивный результат, но и другие сопутствующие моменты, которые не могут игнорироваться. Поэтому можно считать, что в данных условиях, в которых мы находимся, это важное достижение нашего футбола. И в этом смысле мне, например, кажется, что эта игра – безусловный наш плюс, в том числе по тому отношению, которое проявляли на поле наши игроки. Если сравнивать с предыдущими матчами, там уровень отдачи и мотивации игроков был заметно ниже. Это все важные аспекты, которые следует занести в актив», — считает Гаджиев.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее в РФС подтвердили, что матч сборной России войдет в Книгу рекордов.