Костомаров рассказал о трудных отношениях с партнершами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил на форуме «Грани личного бренда», что в карьере у него были трудные отношения с партнершами. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что попал в фигурное катание благодаря маме. В театре на льду ее знакомая работала медсестрой.

«Потом была долгая история восхождения, появлялись результаты. На пути встречалось много трудностей, я попал в танцы на льду, это когда ты не один, а с девочкой за ручку.

С партнершей периодически были трудные отношения, каждый тянет одеяло на себя, плюс я ненавидел ощущение предательства. В какой-то момент партнерша вырастает, нужно ее менять, в какой-то момент ты добился максимума с одним тренером, его надо менять.

Вот эта необходимость что-то менять, чтобы двигаться вперед, для меня была очень трудна. Но это необходимо делать, решение принимать», — заявил Костомаров.

В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова, Анна Семенович и Татьяна Навка.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

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