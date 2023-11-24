Чемпион мира объяснил, почему отстранили российских лыжников

Чемпион мира 2017 года по лыжным гонкам Федерико Пеллегрино объяснил отстранение российских спортсменов. Его слова приводит Fondo Italia.

«Да, я критически оценивал позицию скандинавов в отношении допуска россиян, потому что они настойчиво требуют каких-то этических санкций, которых не существует, поскольку одним из главных принципов Олимпийской хартии является независимость спорта от политики.

Хотел бы еще раз повторить, что Международный олимпийский комитет призывает международные федерации тщательно рассмотреть вопрос участия российских и белорусских спортсменов с точки зрения безопасности и нормального проведения соревнований.

На данный момент Международная федерация лыжных видов спорта не готова открыть для россиян и белорусов свои двери, потому что это было бы рискованно, с учетом того, что происходит в мире.

В то время как в других видах спорта, где с безопасностью все проще, например, в теннисе, допустить россиян не составляет проблем.

Нормально, что у спортсменов есть свои политические взгляды. Осуждаю все конфликты, происходящие на данный момент в мире. Но нашим основным ориентиром должна оставаться Олимпийская хартия», – заявил итальянец.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2023/24.

Ранее Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом.