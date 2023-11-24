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Глава Федерации футбола Италии обвинил экс-тренера «Зенита» в предательстве

Глава Федерации футбола Италии Гравина назвал тренера Манчини предателем

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Официальный сайт «Зенита»

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина поделился мнением об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии, обвинив специалиста в предательстве, передает Football Italia.

«Не на спортивном, а на человеческом уровне выбор Манчини стал разочарованием. Я почувствовал, будто меня предал Роберто, а я всегда считал его своим другом», — сказал Гравина.

58-летний тренер разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей. Сейчас специалист возглавляет сборную Саудовской Аравии.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

Сборная Италии смогла пробиться на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. С первой строчки на Евро отобралась Англия.

Ранее Манчини объяснил, почему ушел из сборной Италии.

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