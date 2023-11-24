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Тренер Боснии и Герцеговины недоволен тем, что в отборе к Евро предстоит сыграть с Украиной

Тренер Боснии и Герцеговины Милошевич об отборе на Евро: Украина — это минус

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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич выразил недовольство жеребьевкой стыковых матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года, по итогам которой боснийцы сыграют с Украиной, передает пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

«На самом деле это минус, что нам попалась Украина в полуфинале. Это одна из сильнейших команд, которая входит в число 12 участниц плей-офф. Конечно, это будет очень трудный матч», — сказал Милошевич.

Команды сыграют в пути В в Боснии и Герцеговине. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В первом полуфинале пути А сборная Польши сыграет с командой Эстонии, а сборная Уэльса примет команду Финляндии. А затем победители этих пар также сыграют друг с другом.

В пути С сборная Грузии встретится на своем поле с командой Люксембурга, Греция сыграет с командой Казахстана. В финале встретятся победители этих двух противостояний. Так будут определены три оставшихся участника Евро-2024.

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил шансы Украины победить Боснию в отборе Евро-2024.

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