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Футболист сборной Аргентины плюнул в бразильских болельщиков

Аргентинский футболист Ди Мария плюнул в болельщиков сборной Бразилии

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Dylan Martinez/Reuters

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария плюнул в болельщиков национальной команды Бразилии перед очным поединком команд, который состоялся 22 ноября в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает Daily Mail.

Перед игрой на бразильском стадионе «Маракана», на котором прошел поединок, вспыхнули беспорядки. Сборная Аргентины решила покинуть поле. Когда аргентинцы подходили к туннелю, фанаты бразильской команды облили Ди Марию пивом. В ответ на это Ди Мария подпрыгнул и плюнул в сторону трибуны.

Итальянское новостное агентство ITASportPress сообщило, что Ди Марию могут дисквалифицировать за плевок.

Матч должен был начаться в 3:30 по московскому времени, но был отложен на 30 минут. Аргентинцы победили со счетом 1:0.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми, набрав семь баллов.

18 декабря 2022 года в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Ранее голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков.

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