Российский тренер считает, что Дзагоев не смог достичь своего возможного уровня

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение экс-игрока московского ЦСКА Алана Дзагоева завершить карьеру, отметив, что футболист оставил след в российском футболе, передает «Vprognoze.ru».

«Дзагоев оставил свой след в российском футболе. Нельзя сказать, что он достиг своего возможного уровня. Но даже несмотря на это, он все равно он оставил свой след в футболе»,— сказал Гаджиев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года. Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия».

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, почему Дзагоев завершил карьеру.