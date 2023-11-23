Футболист сборной России рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

Футболист московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал в интервью kp.ru о первой зарплате размером в 10 тысяч рублей.

25-летний форвард отметил, что получил такую сумму в возрасте 13 лет. «Для пацана неплохие деньги. Но ничего особенного не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустить сразу», — сказал спортсмен, добавив, что сумел накопить на PlayStation.

20 ноября Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Эта премия вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. Кроме него на награду также претендовали полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин.

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 22 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу. ЦСКА после 15 туров набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В ближайшем матче красно-синие на своем поле сыграют со столичным «Динамо» (25 ноября). Начало встречи в 17.30 по московскому времени.

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