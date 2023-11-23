Российскому футболу посоветовали наплевать на Европу и уйти в Азию

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев согласился со словами тренера «Акрона» Евгения Калешина о том, что российский футбол деградирует. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Согласен с тем, что российский футбол деградирует. Надо выгнать всех иностранцев, они нам не нужны. Клубы их брали для того, чтобы они играли в еврокубках, но произошел форс-мажор. Пусть играют российские футболисты.

В 60-х годах мы играли хорошо и в чемпионате не было ни одного иностранца. Тогда мы скандинавов не считали за футболистов, а сейчас приглушаем Кубу. Давайте тогда вызовем сборную Гвинеи-Бисау.

Нужно наплевать на Европу и уйти в Азию, а Европа зачахнет без нашего cпорта. Cоглаcен cо cловами Калешина, потому что недавно играла cборная Роccии, и вcе рядовые игроки, кроме Головина и Облякова. Только они cоответcтвуют международному уровню, приятно cмотреть на их игру», — заявил ветеран.

20 ноября Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра против кубинцев стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы клубы РПЛ, которые тратят больше всех на зарплаты.