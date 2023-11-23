Махачев о российских бойцах: наши пацаны всех избивают и молчат

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в эфире «Матч ТВ» рассказал об отношении к треш-току в смешанных единоборствах.

«Я всегда за трэш‑токинг! Но в меру. Просто не задевая мужские качества и достоинства. В этом нет проблем, это часть бизнеса. Это шоу. Людям должно быть интересно. А так, UFC не нужны бойцы, которые всех разносят и молчат. Например, английский не знают.

Почему наших ребят из Роccии cейчаc очень тяжело подпиcывают? Какая‑то изюминка должна быть в бойце, чтобы его cейчаc подпиcали! Наши пацаны вcех избивают и молчат. И проcто тяжело их продвигать», — заявил спортсмен.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался Волкановски.

Ранее Махачев заявил, что у футболистов нет личной ответственности.