Игрока «Зенита» призвали собирать чемоданы и пешком идти в Англию ради шанса в «МЮ»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе со стороны английского «Манчестер Юнайтед» к казахстанскому защитнику «Зенита» Нуралы Алипу. Специалист заявил «Газете.Ru», что если такое предложение действительно есть, игроку необходимо использовать эту возможность.

«Усилит он «МЮ» или нет, покажет время. Но сам футболист, конечно, захочет туда перейти, и если будет минимальный шанс, он будет просить клуб его отпустить. В России без международных игр тяжеловато, а это очень серьезное развитие карьеры, участие в международных матчах. Так что он будет просить, чтобы клубы договорились — если такое предложение действительно есть на бумаге, а не придумывает агент, чтобы подписать какие-то контракты. Если такие варианты предлагаются, то сразу же надо собирать чемодан и пешком туда идти, потому что предложение очень хорошее», — считает Булыкин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее иностранный тренер пожелал футболисту «Зенита» перейти в «Манчестер Юнайтед».