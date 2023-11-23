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Фетисов признался, что не может путешествовать из-за «каких-то дебилов»

Фетисов: не могу ездить по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов рассказал о трудностях после наложения на него санкций. Его слова передает РИА Новости.

«Я много путешествую по миру… Путешествовал, правда сказать. Сейчас под санкциями. Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится», — сказал Фетисов.

Фетисов пояснил, что под словом «дебилы» подразумевает «некомпетентность в любом деле».

В феврале 2022 года Европейский союз объявил о принятии санкций в отношении Фетисова, а также шестикратного призера чемпионатов мира по биатлону Антона Шипулина и многократного чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение об их отстранении в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Ранее Тарасова назвала идиотизмом попытки исключить Россию из мирового хоккея.

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