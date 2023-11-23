Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Туктамышева раскрыла настоящую причину приостановки карьеры

Фигуристка Туктамышева призналась, что ей неинтересно выступать в России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что верит в свое возвращение на лед при должной мотивации. Ее слова передает «Фонтанка.ру».

«Я скажу, что смогу вернуться на лед и восстановить и тройные акселя, и каскады три-три при желании и достаточной мотивации. Тем более, я не выхожу из спорта. Я все равно катаюсь в шоу, я прыгаю лутцы. При азарте могу войти в тройной аксель. То есть, я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь.

Решение связано с отстранением России? Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева объяснила, зачем надела свадебное платье.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий