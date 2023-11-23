Фигуристка Туктамышева раскрыла настоящую причину приостановки карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что верит в свое возвращение на лед при должной мотивации. Ее слова передает «Фонтанка.ру».

«Я скажу, что смогу вернуться на лед и восстановить и тройные акселя, и каскады три-три при желании и достаточной мотивации. Тем более, я не выхожу из спорта. Я все равно катаюсь в шоу, я прыгаю лутцы. При азарте могу войти в тройной аксель. То есть, я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь.

Решение связано с отстранением России? Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

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