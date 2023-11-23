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Губерниев: может, из Валиевой сделают вторую Ксению Собчак или Тину Канделаки

Губерниев считает большим вызовом назначение Валиевой ведущей «Новой Песни года»

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение фигуристки Камилы Валиевой ведущей «Новой Песни года». Его слова передает Sport24.

«Это большой вызов для Камилы Валиевой. Думаю, телевизионные начальники знают, что делают, — значит, она справится! Тем более есть пример блистательной телеведущей Алины Загитовой. А где одна, там и другая.

Может, из Камилы сделают вторую Ксению Собчак или Тину Канделаки, или Екатерину Андрееву. Но лучше, чтобы из Валиевой сделали первую Камилу Валиеву, которая блистательно работает на телевидении», — сказал Губерниев.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

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