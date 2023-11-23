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Две сборные согласились сыграть с Россией в 2024 году

Сборные Занзибара и Танзании не против сыграть с Россией в 2024 году

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что проведение товарищеского матча с Россией будет возможно в 2024 году. Его слова передает Sport24.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой», — сказал Джабир.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0. Это была шестая игра национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее тренер Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли играть с соперниками уровня Кубы.

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