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У украинского футболиста «Валенсии» проблемы в общении с партнерами

Украинец из «Валенсии» Яремчук испытывает сложности с адаптацией в коллективе

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GlobalLookPress

Украинский нападающий Роман Яремчук испытывает трудности с адаптацией в «Валенсии». Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, Яремчук не оправдывает возложенные на него ожидания. Также у него сложности с адаптацией в коллективе и общением с партнерами по команде. Сообщается, что после матча с «Гранадой» все футболисты «Валенсии» направились к болельщикам на трибуне, чтобы поблагодарить их за поддержку. Яремчук был единственным игроком, кто сразу последовал в подтрибунное помещение. Клуб пытается помочь украинскому форварду в адаптации.

Яремчук стал игроком «Валенсии» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне украинский форвард принял участие в семи из 13 матчей чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

Яремчук также известен по выступлениям за португальскую «Бенфику», бельгийский «Гент» и киевское «Динамо», воспитанником которого он является. С 2018 года нападающий вызывается в сборную Украины. Всего он провел за национальную команду 46 матчей, забив 13 мячей.

Ранее иностранный тренер пожелал футболисту «Зенита» перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Футбол. Чемпионат Испании
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