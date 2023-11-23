«Селтик» оштрафован за акцию фанатов в поддержку Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал шотландский «Селтик» за акцию фанатов клуба в поддержку Палестины на матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», передает The Guardian.

«Селтик» оштрафован на €17,5 тысячи за провокационное сообщение оскорбительного характера. Также клуб оштрафовали за использование пиротехники (€3,5 тысячи) и блокирование проходов (€8 тысяч).

Члены фанатской группировки «Селтика» Green Brigade демонстрировали на домашнем стадионе плакаты с надписями «Свободу Палестине» и «Победу сопротивлению».

Также фанаты принесли на стадион палестинские флаги.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Селтик» приостановил действие абонементов болельщиков, поддержавших Палестину.