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Легенда «Спартака» рассказал о состоянии после инсульта

Экс-игрок «Спартака» Гаврилов о восстановлении после инсульта: прогресс есть

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Валерий Левитин/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о положительной динамике в восстановлении после инсульта, передает «Спорт-Экспресс».

«Прогресс в восстановлении есть, но это не так быстро происходит. Рука движется потихоньку. Как говорят врачи, динамика есть. Пока я в больнице планово», — сказал Гаврилов.

Ветеран «Спартака» попал в реанимацию 30 мая. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

Ранее Гаврилова выписали домой после инсульта.

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