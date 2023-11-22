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Российский тренер заставил футболистов танцевать и читать стихи

Футболист Луценко: тренер Григорян заставлял игроков танцевать и читать стихи

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РИА Новости

Российский футболист Евгений Луценко рассказал, что во время выступления за «СКА-Хабаровск» тренер Александр Григорян заставлял игроков танцевать и читать стихи. Слова Луценко передает Sport24.

«Григорян заставлял нас танцевать и читать стихи. Завтракали как-то в столовой перед утренней тренировкой. Виталич подходит ко мне с листом, а там — «Кони» Высоцкого. Пришлось вставать на стул и читать с выражением, хрипотцу передавать», — сказал Луценко.

Луценко выступал за «СКА-Хабаровск» с 2011 по 2013 год. Сейчас футболист находится без клуба. В прошлом сезоне он защищал цвета тульского «Арсенала». В нынешнем сезоне Первой лиги он принял участие в 30 матчах, в которых забил восемь мячей. Также Луценко играл в московском «Динамо», «Мордовии», «Салюте» и «Ростове». Портал Transfermarkt оценивает Луценко в €100 тыс.

Ранее Луценко рассказал, как Григорян грозил сломать ему челюсть.

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