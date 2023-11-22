Российский вратарь ответил, какой гол обиднее всего пропустить

Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Илья Коновалов заявил, что для него не существует обидных голов. Слова Коновалова передает Legalbet.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов — любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок — самый важный. Хоккеисты «Спартака» поддерживают отношения с футболистами, есть ли такое в «Динамо»? Скажу про себя — я ни с кем не общаюсь», — сказал Коновалов.

В нынешнем сезоне Коновалов принял участие в 23 матчах. Его процент отраженных бросков составляет 0.930.

21 ноября «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл (дубль).

«Динамо», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» на два очка больше. «Ак Барс» идет четвертым в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, переигравший в финале «Ак Барс».

Ранее в «Динамо» заявили, что не знали о 77-летии клуба.