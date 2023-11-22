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Российский вратарь ответил, какой гол обиднее всего пропустить

Вратарь «Динамо» Коновалов заявил, что для него не существует обидных голов

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РИА Новости

Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Илья Коновалов заявил, что для него не существует обидных голов. Слова Коновалова передает Legalbet.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов — любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок — самый важный. Хоккеисты «Спартака» поддерживают отношения с футболистами, есть ли такое в «Динамо»? Скажу про себя — я ни с кем не общаюсь», — сказал Коновалов.

В нынешнем сезоне Коновалов принял участие в 23 матчах. Его процент отраженных бросков составляет 0.930.

21 ноября «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл (дубль).

«Динамо», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» на два очка больше. «Ак Барс» идет четвертым в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, переигравший в финале «Ак Барс».

Ранее в «Динамо» заявили, что не знали о 77-летии клуба.

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