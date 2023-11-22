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«Были причины»: призер Олимпиады в Пекине — о приостановке карьеры Туктамышевой

Фигурист Морозов заявил, что у Туктамышевой были причины приостановить карьеру

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на приостановку карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза — достаточно талантливая спортсменка, и если она приняла такое решение, значит, на то были свои причины», — сказал Морозов.

Сам фигурист объявил о своем окончательном уходе из спорта 13 ноября 2023 года. Причем спортсмен признался, что задумывался о завершении карьеры еще за год до этого.

В 2022 году Тарасова и Морозов завоевали главную награду в своей карьере — серебряную медаль в личных соревнованиях на Играх в Пекине. После этого пара выступила на внутрироссийских соревнованиях в сезоне-2022/23, заняв третье место на чемпионате России, а также взяв две медали на этапах Гран-при страны.

Летом 2023 года дуэт сосредоточился на выступлениях в ледовых шоу Ильи Авербуха, а в ноябре объявил об уходе из спорта.

Ранее Илья Авербух заявил, что Туктамышева очень хотела бы выступить в «Ледниковом периоде».

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