Младший сын Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу

Боксер Никита Цзю одержал победу над соотечественником Диланом Биггсом и завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Цзю техническим нокаутом. Таким образом, он стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый титул на профессиональном уровне. Раньше звание чемпиона Австралии в этой категории носил Биггс. Он впервые проиграл, ранее у него было 10 побед.

На счету 25-летнего Цзю стало восемь побед (семь — нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Боксер продлил серию досрочных побед до четырех.

В январе 2023 года старший сын Константина Цзю, Тим, должен был сразиться с Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Американец отказался от проведения встречи, сославшись на перелом руки. Схватка так и не состоялась — Чарло принял бой с Альваресом. 1 октября при выходе на ринг американец лишился своего пояса, а Цзю автоматически стал чемпионом мира.

Ранее американского боксера лишили титула IBF после отказа драться с россиянином.