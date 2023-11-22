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Дзагоев раскритиковал «Спартак» за обвинения в адрес судей

Дзагоев о чемпионстве «Спартака»: раз в год и палка стреляет

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РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна высказался о последнем чемпионстве «Спартака».

«Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват», — сказал Дзагоев.

В сезоне-2016/17 московский «Спартак» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). До этого красно-белые становились чемпионами в 2001 году.

ЦСКА в последний раз выигрывал чемпионство в сезоне-2015/16. В прошлом розыгрыше РПЛ красно-синие стали обладателями серебряных медалей, «Спартак» завершил сезон на третьем месте. Чемпионом стал «Зенит».

21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Ранее Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку».

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Футбол. Чемпионат России
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