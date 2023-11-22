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Игрок «Динамо» не согласился, что команда «завелась» после пропущенной шайбы от «Ак Барса»

Игрок «Динамо» Кудрявцев заявил, что напор помог команде обыграть «Ак Барс»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Форвард московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением об игре против казанского «Ак Барса». Его слова передает Legalbet.

«Хотели ли сделать болельщикам подарок? Нет, мы старались выигрывать и предыдущие матчи. И мы могли их выигрывать. Сегодня просто так удачно совпало, что мы одержали победу почти в день рождения «Динамо».

Мы завелись после пропущенной шайбы? Немного не соглашусь. Мы старались продолжать играть с тем же напором, продолжали верить в себя, и это принесло результат», — сказал Кудрявцев.

21 ноября «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл (дубль).

«Динамо», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» на два очка больше. «Ак Барс» идет четвертым в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, переигравший в финале «Ак Барс».

Ранее голкипер «Ак Барса» Ахтямов заявил, что вратаря сложно вывести из себя.

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