Игрок «Динамо» не согласился, что команда «завелась» после пропущенной шайбы от «Ак Барса»

Форвард московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением об игре против казанского «Ак Барса». Его слова передает Legalbet.

«Хотели ли сделать болельщикам подарок? Нет, мы старались выигрывать и предыдущие матчи. И мы могли их выигрывать. Сегодня просто так удачно совпало, что мы одержали победу почти в день рождения «Динамо».

Мы завелись после пропущенной шайбы? Немного не соглашусь. Мы старались продолжать играть с тем же напором, продолжали верить в себя, и это принесло результат», — сказал Кудрявцев.

21 ноября «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл (дубль).

«Динамо», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» на два очка больше. «Ак Барс» идет четвертым в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА, переигравший в финале «Ак Барс».

Ранее голкипер «Ак Барса» Ахтямов заявил, что вратаря сложно вывести из себя.