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Экс-голкипер «Нефтяника» о провокации соперника: сложно было не сорваться

Голкипер «Ак Барса» Ахтямов заявил, что вратаря сложно вывести из себя

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Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о провокации соперника во времена игры за «Нефтяник». Его слова передает Legalbet.

«Вратаря сложно вывести из себя. Стараешься не обращать внимания на такие моменты. Бывает, иногда задевают.

В Континентальной хоккейной лиге я провел не так много игр, но в прошлом сезоне, когда я играл в «Нефтянике, произошел инцидент. В матче Всероссийской хоккейной лиги против «Горняка-УГМК» один парень мне всю игру что-то говорил, цеплял. По итогу мы этот матч проиграли, к сожалению. Вспоминая его слова, сложно было не сорваться», — сказал Ахтямов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ахтямов отыграл 17 матчей, пропустив 34 шайбы. Чаще него выходил Тимур Билялов (19 матчей и 39 пропущенных шайб).

29 апреля 2023 года в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее игрок «Лады» признался, что выбрал себе номер в честь региона.

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