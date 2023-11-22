Экс-голкипер «Нефтяника» о провокации соперника: сложно было не сорваться

Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о провокации соперника во времена игры за «Нефтяник». Его слова передает Legalbet.

«Вратаря сложно вывести из себя. Стараешься не обращать внимания на такие моменты. Бывает, иногда задевают.

В Континентальной хоккейной лиге я провел не так много игр, но в прошлом сезоне, когда я играл в «Нефтянике, произошел инцидент. В матче Всероссийской хоккейной лиги против «Горняка-УГМК» один парень мне всю игру что-то говорил, цеплял. По итогу мы этот матч проиграли, к сожалению. Вспоминая его слова, сложно было не сорваться», — сказал Ахтямов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ахтямов отыграл 17 матчей, пропустив 34 шайбы. Чаще него выходил Тимур Билялов (19 матчей и 39 пропущенных шайб).

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