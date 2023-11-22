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МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедова

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Ахмад Ахмедов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Об этом сообщается в базе розыска МВД России.

«Ахмедов Ахмед Магомедович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении базы.

Конкретная статья, по которой разыскивается Ахмедов, не указывается.

Сообщалось, что в отношении Ахметова ранее возбудили уголовное дело о госизмене. Бывший тренера сборной Дагестана по кикбоксингу принимал участие в специальной военной операции (СВО) в составе украинской армии.

Ахмедов проживает на Украине с 2017 года. Там он работал президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». С началом СВО вступил в ряды теробороны ВСУ в составе батальона «Хорт». После этого перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», участвовал в обороне Бахмута (Артемовска).

При этом Ахмедов не отказывался от гражданства в России, где у него осталась семья.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА может получить 20 лет тюрьмы за госизмену.

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