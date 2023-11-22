Сборная Аргентины обыграла Бразилию в скандальном матче

22 ноября сборная Аргентины в гостях обыграла сборную Бразилии в матче квалификации чемпионата мира — 2026 со счетом 1:0. Единственный гол забил Николас Отаменди в середине второго тайма. На 81-й минуте был удален бразильский нападающий Жоэлинтон, получивший прямую красную карточку.

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми (семь очков).

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков.