Одного из лидеров АПЛ могут лишить 10 очков за дело 15-летней давности

Футбольная ассоциация Англии намерена лишить 10 очков «Тоттенхэм» в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Times.

Как утверждает издание, клуб может лишиться очков из-за трансфера Джермейна Дефо в «Портсмут», который состоялся 15 лет назад. В 2008 году «Тоттенхэм» продал Дефо в «Портсмут» за € 8,5 млн, и в процессе переговоров клуб воспользовался услугами нелицензированного агента Митчелла Томаса. Футбольной ассоциации Англии стало известно об этом, однако, в январе 2010 года организация решила не наказывать клуб.

После 12 матчей АПЛ «Тоттенхэм», набрав 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. Второе место делят между собой «Арсенал» и «Ливерпуль» (по 27 очков). Лидером остается «Манчестер Сити», набравший 28 очков.

26 ноября «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой».

В середине ноября АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей. Команда опустилась с 14-го места на 19-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут исключить из АПЛ.