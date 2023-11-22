Стало известно, с кем может сыграть сборная Украины в стыковых матчах Евро-2024

Сборная Украины по футболу в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года может сыграть со сборной Уэльса, Израиля или Боснии и Герцеговины.

По итогам отборочного турнира сборная Украины заняла третье место в группе C. 23 ноября пройдет жеребьевка стыковых матчей.

Если украинская команда по итогам жеребьевки попадет в путь A, то в полуфинале плей-офф сыграет с Уэльсом. В случае попадания в путь A сборной Финляндии украинцы в полуфинале пути B сыграют Боснией и Герцеговиной, а, если в путь A попадет сборная Исландии, то Украина встретится с израильтянами.

Ранее были определена 21 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года. На турнир квалифицировались Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия а также Германия как организатор турнира.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024.