Жирков объяснил слабость российского футбола

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков объяснил, почему российский футбол ослабел в последнее время, а также назвал команду, которая ему импонирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры «Крыльев Советов». Есть два-три хороших игрока, которые выделяются», — заявил Жирков.

В сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Он выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год, провел 105 матчей и забил два мяча.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.

Жирков также выступал за «Челси» — с 2009 по 2011 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Жирков вспомнил, как провозил кальян в сборную России.