Определена 21 сборная из 24 участников чемпионата Европы — 2024

Матчи, прошедшие 21 ноября, стали заключительными в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024. Прямую путевку в финальную стадию турнира получила 21 сборная, еще три команды будут бороться за попадание на европейское первенство через плей-офф.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.

Жеребьевка групп чемпионата Европы — 2024 состоится 2 декабря. Турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Ранее тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024.