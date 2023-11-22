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«Интер Майами» Месси опроверг проведение матча с командой Роналду

«Интер Майами» Месси не сыграет с «Аль-Насром» Роналду в предсезонном турнире

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Global Look Press

Американский клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на официальном сайте опроверг информацию, согласно которой команда примет участие в Riyadh Season Cup и сыграет с саудовским «Аль-Насром», игроком которого является португальский форвард Криштиану Роналду.

«Это сообщение не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура», — указано в сообщении пресс-службы.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

В октябре Роналду заявил, что планирует завершить игровую карьеру после выступления за сборную на ЧМ-2026. К тому моменту ему исполнится 41 год. В квалификации чемпионата Европы сборная Португалии выиграла все 10 матчей группового этапа. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016.

Ранее Роналду потерял лидерство в списке бомбардиров отбора Евро-2024.

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