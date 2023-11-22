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Трансженщина ушла из английского клуба из-за бойкота соперниц

Трансперсона ушла из футбольной команды из-за отказа соперниц соревноваться

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РИА Новости

Трансженщина Франческа Нидхэм, игравшая за женский английский клуб «Россингтон Мэйн Лэдис», приняла решение покинуть команду из-за того, что футболистки других клубов начали бойкотировать матчи с ее участием. Об этом сообщает Sky News.

Причиной бойкота послужил тот факт, что одна из футболисток получила перелом колена, когда пыталась заблокировать удар Нидхэм.

«Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили», — заявила Нидхэм.

Футболистка намерена подать судебный иск о дискриминации, так как отказ соперниц соревноваться с ней — это нарушение кодекса поведения.

Футбольная ассоциация Англии уже отреагировала на произошедший эпизод. В организации заявили, что пытаются найти решение сложившейся ситуации, однако вопрос сложный, а взгляд на него постоянно меняется.

На сегодняшний момент трансгендерная политика FA заключается в том, что «гендерная идентичность не должна быть барьером для участия в футбольных матчах», однако каждый случай рассматривается индивидуально.

Ранее МОК обвинили в двойных стандартах из-за заявления на фоне отстранения России.

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