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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов назвал лучшего игрока НХЛ на старте сезона

Экс-хоккеист Немчинов считает Панарина лучшим игроком НХЛ на старте сезона

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Global Look Press

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов заявил, что считает игрока «Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Legalbet.

«Персонально по хоккеистам рано делать выводы. Кто-то входит в сезон легко, как Артемий Панарин. На старте сезона он лучший игрок лиги. В каждом матче забивает и отдает голевые передачи», — сказал Немчинов.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

21 ноября команда российского нападающего в гостях уступила «Даллас Старз» со счетом 3:6. Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями. Его итоговая рекордная серия составила 15 матчей со старта чемпионата с очками подряд, что является лучшим показателем в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

Ранее в клубе НХЛ обеспокоились уровнем игры российского хоккеиста.

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