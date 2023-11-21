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«Спина не выдержит»: 19-летнего фигуриста напугало парное катание

Фигурист Лутфуллин заявил, что не пойдет в парное катание из-за нагрузок на спину

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Максим Богодвид/РИА Новости

Фигурист Глеб Лутфуллин, который занимается в группе Алексея Мишина, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что хотел бы попробовать себя в различных форматах выступлений на ледовых шоу. Однако спортсмен опасается выступать в паре.

«Мне все форматы интересны — это же что-то новое. Пробовать себя в новом интересно. Один я уже катался, а вот в паре и в ледовых сказках — нет. А что я в паре? Я же маленький очень, кого под меня подберем? Будем просто «елочкой» кататься (смеется).

Алексей Николаевич Мишин тоже невысокий, но выступал в парном катании? Он работал, чтобы стать парником, определенная подготовка была. А у меня спина не выдержит», — сказал Лутфуллин.

Также фигурист объяснил, почему не испытывает сильного волнения на шоу, несмотря на то что они часто собирают больше зрителей, чем официальные соревнования.

«На соревнованиях присутствует даже не волнение, а настрой на прыжки. На шоу, если ты упадешь, никто тебе оценки ниже не поставит. Поэтому проще. А когда ты прыгаешь четыре четверных, надо быть более сконцентрированным», — сказал Лутфуллин.

Ранее фигурист раскрыл, что его удивило на шоу Плющенко.

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