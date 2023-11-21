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Фигурист Лутфуллин рассказал, что его удивило на шоу Плющенко

Фигурист Лутфуллин заявил, что вообще не устал на шоу Плющенко

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Максим Богодвид/РИА Новости

Фигурист Глеб Лутфуллин, который занимается в группе Алексея Мишина, в интервью «Газете.Ru» рассказал о своих впечатлениях от выступления в шоу Евгения Плющенко.

«Сначала я удивился, что вообще не устал. Катался целых четыре минуты, как в произвольной программе, но спокойно откатал еще бы пару номеров (улыбается). Очень хотел выйти и порадовать публику. В шоу катать полегче, чем на соревнованиях, потому что там не такое сильное волнение.

Хотел бы я больше участвовать в шоу? Да. Это выработка спокойствия на льду, нужного дыхания, потому что там постоянно нужно кататься. Это спокойствие потом будет передаваться и на соревнования. Поэтому был бы рад поучаствовать в новых шоу», — сказал Лутфуллин.

19-летний фигурист стал бронзовым призером этапа Гран-при России в Казани. Он набрал 257,63 балла за две программы.

Ранее Лутфуллин рассказал о конкуренции в группе Алексея Мишина.

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