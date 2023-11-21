Россия может провести товарищеский матч с командой из УЕФА

Посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что национальные команды России и Казахстана могли бы провести товарищеский матч, передает ТАСС.

«Проведение товарищеского матча реально. Совсем недавно состоялся товарищеский матч между нашим «Кайратом» и «Зенитом». Главное, чтобы были урегулированы вопросы с международным календарем», — сказал Абаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

20 ноября сборная России обыграла в товарищеском матче Кубу. Поединок завершился со счетом 8:0. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Казахстан сыграет в стыковых матчах за право поехать на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Ранее в Бразилии выразили интерес к проведению матча с Россией.