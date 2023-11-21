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В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали, что первым делом попросил Месси после победы в финале

Месси после победы в финале ЧМ-2022 первым делом попросил вывести его семью

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Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над сборной Франции в финале чемпионата мира 2022 года попросил вывести его семью. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил бывший менеджер оргкомитета соревнований Алишер Накимбаев.

«Вообще планировалась большая дискотека для членов семьи, но в итоге вышли все. Повара того кто‑то провел. Я видел, что он идет, но остановить его не мог, потому что у него был пропуск. Не планировалось, что и дети Месси выйдут, но кто ему откажет? Он первым делом попросил вывести его семью», — сказал Никимбаев.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для него восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее Месси вспомнил, что сказал себе после победы на чемпионате мира.

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ЧМ2022 - Футбол Катар
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