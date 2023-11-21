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Чемпионка России дисквалифицирована на год из-за манипуляций с кровью

CAS дисквалифицировал чемпионку России по лыжным гонкам Гущину на 12 месяцев

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать призерку чемпионата мира — 2013 года, чемпионку мира среди молодежи, чемпионку России по лыжным гонкам Марию Гущину из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Лыжница обвинялась в манипуляциях с кровью и ее компонентами. Изначально Российское антидопинговое агентство, установив факт нарушений, в июне 2022 года вынесло спортсменке предупреждение, однако не стало наказывать более серьезно. CAS, как указано на сайте РУСАДА, частично отменил вынесенное решение и дисквалифицировал спортсменку на 12 месяцев. Срок ее отстранения начал действовать с 27 октября 2023 года.

В Кубке мира Гущина дебютировала 22 января 2011 года, в феврале того же года первый раз в карьере попала в десятку лучших на этапе Кубка мира — в эстафете. В своей карьере она всего дважды попадала в топ-10 на этапах Кубка мира, оба раза — в эстафетах. Лучшим результатом в личных гонках стало 11-е место. В общем зачете Кубка мира Гущина не поднималась выше 105-го места — этот результат был установлен в сезоне-2011/12.

Ранее друг Макгрегора публично обвинил чемпиона UFC Махачева в употреблении допинга.

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