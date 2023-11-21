Победившая на этапе Гран-при фигуристка десять дней каталась с переломом ноги

Фигуристка Ксения Синицына, одержавшая победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре, рассказала, как десять дней тренировалась с переломом ноги из-за неправильного диагноза — врачи не заметили перелом, заявив о сильном ушибе. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались, а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении… Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре», — заявила Синицына.

Воспитанница Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой и Илоны Протасени за свои выступления в короткой и произвольной программе на этапе Гран-при России в Самаре суммарно набрала 216,08 балла, опередив ближайшую преследовательницу в лице ученицы заслуженного тренера Этери Тутберидзе Дарьи Садковой более чем на пять баллов.

Бронзовую награду турнира завоевала Ксения Гущина, ее результат составил 197,92 балла. На четвертой позиции расположилась Людмила Фурсова, набравшая более 184 баллов, замкнула пятерку лучших еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — Майя Хромых (182,7 балла).

Ранее Синицына рассказала о желании отпраздновать в бассейне победу на Гран-при.