Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Победившая на этапе Гран-при фигуристка десять дней каталась с переломом ноги

Фигуристка Синицына: когда я поняла, что у меня перелом, была в недоумении

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигуристка Ксения Синицына, одержавшая победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре, рассказала, как десять дней тренировалась с переломом ноги из-за неправильного диагноза — врачи не заметили перелом, заявив о сильном ушибе. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались, а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении… Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре», — заявила Синицына.

Воспитанница Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой и Илоны Протасени за свои выступления в короткой и произвольной программе на этапе Гран-при России в Самаре суммарно набрала 216,08 балла, опередив ближайшую преследовательницу в лице ученицы заслуженного тренера Этери Тутберидзе Дарьи Садковой более чем на пять баллов.

Бронзовую награду турнира завоевала Ксения Гущина, ее результат составил 197,92 балла. На четвертой позиции расположилась Людмила Фурсова, набравшая более 184 баллов, замкнула пятерку лучших еще одна воспитанница Этери Тутберидзе — Майя Хромых (182,7 балла).

Ранее Синицына рассказала о желании отпраздновать в бассейне победу на Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий