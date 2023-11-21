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Болельщик избил полицейских после ретро-матча ЦСКА и «Локомотива»

«Мутко против»: фанат напал на полицейских после матча ЦСКА и «Локомотива»

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Shutterstock

Болельщик напал на сотрудников полиции после ретро-матча между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник сообщает, что изначально 27-летний фанат по имени Павел начал призывать других болельщиков к тому, чтобы прорвать оцепление на выходе со стадиона «РЖЛ Арена» в Черкизово. В связи с этим полицейские приняли решение задержать нарушителя, однако фанат оказал сопротивление — он напал на сотрудников правоохранительных органов, нанеся им серию ударов. Позднее врачи зафиксировали ушибы у полицейских.

На болельщика был составлен административный протокол, но в ближайшее время будет возбуждено и уголовное дело.

Ретро-матч состоялся 19 ноября в присутствии более 11 тысяч человек и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Матч проходил в формате двух таймов длительностью по 40 минут. Единственный гол в матче забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, поразивший ворота Руслана Нигматуллина на 56-й минуте игры. Поединок был посвящен 21-летию «Золотого матча» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА за чемпионский титул.

Ранее были названы главные претенденты на чемпионство в РПЛ.

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