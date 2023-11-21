Песня «Валера» после победы России над Кубой была посвящена не Карпину

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин поздравил футболистов и тренерский штаб сборной России с крупной победой над Кубой, а также признался, что песня «Валера» в исполнении певицы Афродиты была посвящена не главному тренеру команды Валерию Карпину. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Финальная песня Афродиты была посвящена волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Мы его даже подвели к сцене, и он поклонился трибунам в знак уважения», — заявил Терешин.

Певица выступила на стадионе в Волгограде сразу после финального свистка. Карпин не стал дослушивать композицию и удалился в подтрибунное помещение, а позднее на пресс-конференции заявил, что подобное было лишним.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России упрекнули в малом количестве голов после 8:0 с Кубой.