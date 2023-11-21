Назван самый влиятельный футболист в истории

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола. Его слова приводит Planet Football.

Испанский специалист включил аргентинца в свою символическую команду из пяти человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

«Месси — самый влиятельный игрок в истории футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что он делал на поле в течение многих лет», — заявил Артета.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В составе сборной Аргентины Месси становился чемпионом мира, победителем Кубка Америки и олимпийским чемпионом.

Ранее тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024.