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Стали известны 20 из 24 участников финального турнира Евро-2024

Определились 20 участников финального турнира Евро-2024 в Германии

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@UEFAcom_ru/twitter.com

Определились 20 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На турнир квалифицировались Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, а также Германия как организатор турнира.

Еще одна прямая путевка на турнир будет разыграна в группе D, где на нее претендуют Хорватия и Уэльс. Еще три участника определятся по итогам плей-офф.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском игре, которая прошла в Волгограде.

Ранее сборная Украины не смогла напрямую выйти на Евро-2024.

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