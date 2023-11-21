Булыкин не верит, что Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет попасть на чемпионат мира — 2026 года в качестве игрока национальной команды. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«На чемпионат мира 2026 года Роналду может попасть разве что в качестве играющего тренера. Там уже молодежь подпирает. Тем более, что в Португалии хорошая молодежь. Вряд ли у Криштиану в 41 год получится играть за сборную в таком же высоком темпе. А вот клубную карьеру он еще, вполне возможно, продолжит», – заявил Булыкин.

В октябре Роналду заявил, что планирует завершить игровую карьеру после выступления за сборную на ЧМ-2026. К тому моменту ему исполнится 41 год.

В квалификации чемпионата Европы сборная Португалии выиграла все 10 матчей группового этапа. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F.

Ранее сборная Казахстана не смогла напрямую выйти на Евро-2024.