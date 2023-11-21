Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин не верит, что Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026

Булыкин заявил, что Роналду сможет попасть на ЧМ-2026 только в качестве тренера

close
100%
Suhaib Salem/Reuters

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет попасть на чемпионат мира — 2026 года в качестве игрока национальной команды. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«На чемпионат мира 2026 года Роналду может попасть разве что в качестве играющего тренера. Там уже молодежь подпирает. Тем более, что в Португалии хорошая молодежь. Вряд ли у Криштиану в 41 год получится играть за сборную в таком же высоком темпе. А вот клубную карьеру он еще, вполне возможно, продолжит», – заявил Булыкин.

В октябре Роналду заявил, что планирует завершить игровую карьеру после выступления за сборную на ЧМ-2026. К тому моменту ему исполнится 41 год.

В квалификации чемпионата Европы сборная Португалии выиграла все 10 матчей группового этапа. Команда Роберто Мартинеса заняла первое место в группе F.

Ранее сборная Казахстана не смогла напрямую выйти на Евро-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий