Иностранный футболист назвал лучшее пиво, которое пробовал в России

Бывший футболист московского «Локомотива» Родолфо в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос о лучшем пиве, которое он пробовал в России.

«В наше время мы пили «Балтику». Это самое лучшее. Одну банку можно было. Не помешает. В Испании пьют вино перед матчами? Поддерживаю, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя», — заявил бразилец.

Родолфо выступал за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2006/07. После он поиграл на родине за «Васко да Гама», а в 2015 году снова вернулся в Россию. С 2015 по 2019 год Родолфо защищал цвета грозненского «Ахмата», а затем завершил профессиональную карьеру.

19 ноября экс-защитник принял участие в ретро‑матче между «Локомотивом» и ЦСКА (1:0). Эта игра стала реконструкцией «золотого» матча чемпионата России 2002 года.

Ранее Родолфо признался, что мог играть за сборную России.