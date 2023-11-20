Булыкин объяснил, почему нельзя делать выводы по разгромной победе России над Кубой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему после разгромной победы национальной команды над Кубой не стоит делать никаких выводов.

«Соперник не того уровня, чтобы делать какие-то выводы, но хорошо сыграли, показали хорошую игру, порадовали болельщиков. Это молодцы. Как футболисты, так и тренерский штаб. Выделять какого-то одного игрока не буду, выделю всю команду», — заявил Булыкин.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее игру сборной России против Кубы назвали преступлением против футбола.